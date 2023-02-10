https://news.day.az/politics/1536909.html Захарова о нормализации отношений между Баку и Ереваном
Захарова о нормализации отношений между Баку и Ереваном
Трехсторонние заявления, подписанные между лидерами России, Азербайджана и Армении, запустили ключевые процессы по нормализации отношений между Баку и Ереваном.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.
"В данном формате, начиная с 2020 года, были запущены ключевые процессы по разблокированию коммуникаций, делимитации армяно-азербайджанской границы, разработке мирного договора, а также налаживанию контактов между представителями общественных, экспертных и парламентских кругов", - сказала она.
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