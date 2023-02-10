Захарова о нормализации отношений между Баку и Ереваном

Трехсторонние заявления, подписанные между лидерами России, Азербайджана и Армении, запустили ключевые процессы по нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

"В данном формате, начиная с 2020 года, были запущены ключевые процессы по разблокированию коммуникаций, делимитации армяно-азербайджанской границы, разработке мирного договора, а также налаживанию контактов между представителями общественных, экспертных и парламентских кругов", - сказала она.