Сурен Папикян пытается воскресить труп армянской армии

Автор: Мехти Ахмедзаде

Как все прекрасно помнят, во время Второй Карабахской войны армянские вооруженные силы потерпели сокрушительное и позорное поражение, несмотря на их так называемые "величие" и "непобедимость". Этими мифами кормили общество десятилетиями предыдущие армянские власти, которые параллельно занимались грабежом армии для своего обогащения. Нынешние власти тоже занимаются армейской пропагандой. В частности, они пытаются убедить жителей страны, что армию все еще можно восстановить, хотя это далеко от реальности.

С этой целью минобороны Армении и новоназначенный глава Сурен Папикян, который вообще ни в какую не является военным человеком, постоянно придумывает какие-то программы, хваленые реформы и т.д.

Например, в начале февраля была представлена очередная, "новая программа" под патриотическим названием "Защитник отечества". Первые учения участников сверхсрочной контрактной службы уже состоялись. Основной акцент на учениях был поставлен на "физической и огневой подготовке, а также повышении боеготовности". Офицеры утверждали, что солдаты участвуют в учениях с большим воодушевлением, получают все необходимые навыки и уже заметны результаты работы.

"Я отслужил 1,5 года срочником и мне очень понравилась армейская жизнь. Именно поэтому решил стать участником программы и продолжить военное дело", - гордо говорит один из участников программы.

Согласно заявлению минобороны Армении, новая программа предусматривает возможность контрактной службы после 6 месяцев срочной службы. Срок контракта до 5 лет, сумма выплат составляет 5 млн. драмов.

Контрактники по этой программе и другие военные будут проходить аттестацию с возможностью прибавок к зарплате. Участники программы будут получать доплаты за дежурство на передовой, в зависимости от звания.

Но так ли это все вышесказанное на самом деле? Как показывает пропагандистское видео учений, спродюсированное Папикяном, все на первый взгляд идеально и у армянской армии есть будущее. Но не так-то было. Все в точности да наоборот.

Об этом говорят скриншоты или фотографии, опубликованные в армянском сегменте соцсетей.

В частности, на них видно, что солдаты не оснащены адекватно, по погоде - нет перчаток и соответствующего снежнего камуфляжа или формы.

Тренирующихся на белом фоне зеленых человечиков идеально видно за километры. Плюс, как утверждается в соцсетях, они неправильно держат автоматы. Командир подразделения, кажется, не удосужился научить ребят мастерству владения оружием. Кроме того, нет средств на нормальное вооружение. Поэтому на этом фоне совем не верится в обещания выплачивать 5 млн. драмов каждому контрактнику, ведь Армения ныне живет на одни подачки и кредиты.

В общем, картина, опять-таки смешная, несмотря на все старания Папикяна показать, что его ведомство еще что-то может. Ну, фильм он снять может, точно. А вот все остальное...

Ранее, напомним, минобороны Армении объявляло, что будет обучать к службе и женщин. Представляло данное "нововведение" военное руководство страны с интузиазмом, мол наши женщины не слабее мужчин и тоже могут постоять за свою страну. А по факту, "гениальное" решение просто связано с тем, что в Армении наблюдается катастрофическая нехватка мужчин.

Увидев мощь и суперсовременные "армянские орлы и львы", как они себя любят называть, поняли, что тягаться с этим при таком бедственном положении просто бессмысленно. Это было видно, кстати и во время 44-дневной войны. Тогда "непобедимые" буквально дрались и матерились со своими командирами по поводу того, что почему они в Карабахе, да и вообще они не хотят воевать - это самоубийство.

Как результат было очень много дезертиров, которых потом судили. А после войны многие "мужики" просто начали больше косить от армии. Взятки приобрели буквально характер эпидемии. Не зря минобороны в один момент заявило, что собирается придумать еще одну программу - легальный откос от армии. Сумма, правда, была бешеная (24 млн. драмов или $60 тыс.) и до сих пор неизвестно, что стало с этой идеей, которую красиво называли досрочной демобилизацией.

Реалии сегодня просты - армянская армия до сих пор находится в коматозном состоянии и, скорее всего, больше никогда не восстановится. Армяне, между тем, продолжают жить иллюзиями и слепо верят в пропаганду Папикяна. Никто не хочет принимать один простой факт, что армянская армия всегда являлась проектом бестолковым и не подлежит восстановлению. Сколько бы ни придумали "новых проектов" пиарщики минобороны Армении, Азербайджан по возможностям и мощи армии им просто не догнать.