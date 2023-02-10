Азербайджанские военные врачи провели очередные хирургические операции в Кахраманмараше

Военные врачи Азербайджанской Армии, командированные в Турцию по поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжают свою деятельность в Кахраманмараше.

Как сообщили Day.Az в пятницу в министерстве обороны Азербайджана, во взаимодействии с представителями Министерства здравоохранения Турции и Вооруженных сил Турции военный медицинский персонал Азербайджанской Армии успешно выполнил еще 7 хирургических операций, 41 пострадавшему была оказана амбулаторная помощь.

Командированный в Турцию медицинский персонал Азербайджанской Армии выполнил в общей сложности 17 хирургических операций, были проведены обследования и оказана амбулаторная помощь 134 пострадавшим от землетрясения.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 18 991 человек, пострадавших - 75 523 человека.