Мы подозреваем Европарламент...

Странные люди собрались в нынешнем Европарламенте. Очень странные и подозрительные. Вернее, подозрительны даже не сами евродепутаты, а особенности их поведения: очень похоже, что движут ими исключительно корыстные цели, а не идеи демократии, развития и сотрудничества.

Буквально накануне Европарламент принял сразу два заявления, отдельно по сотрудничеству с Арменией и отдельно - по взаимоотношениям с Азербайджаном. Такие разные страны, но такие одинаковые заявления приняли по ним европарламентарии! И в одном, и в другом документе Европарламент решительно "осуждает агрессию Азербайджана против суверенной территории Армении" в сентябре 2022 года, выражает серьезную обеспокоенность безопасностью армянского населения Карабаха и так далее.

Возникает резонный вопрос: а территориальная целостность Азербайджана ЕП не волнует? В заявлении, касающемся Азербайджана, нет ни слова об угрозе территориальной целостности нашей страны, а вот о территориальной целостности Армении там упоминания присутствуют. Евродепутаты вообще в курсе темы, о которой говорят?

Что касается прав и безопасности армян Карабаха, то мы сейчас даже не будем повторяться, говоря об их предвзятости по отношению к нашей стране. Что делают упоминания армянского населения Карабаха в заявлении о взаимоотношениях с Арменией? Карабах - территория Азербайджана, живущие там армяне - население Азербайджана. Какое отношение они имеют к Армении? Или Европарламент даже базовых понятий о нашем регионе не имеет?

Такого рода провокационные документы, еще и не впервые принимаемые против нашей страны, поразительно совпадают с регулярными коррупционными скандалами, сотрясающими Европарламент. Достаточно напомнить про Еву Кайли, зампредседателя ЕП, пойманную фактически с поличным на взятках в интересах Катара и тоже отличавшейся крайне антиазербайджанской позицией. Ее пример - довольно громкий, но далеко не единственный: Европарламент сотрясают коррупционные скандалы и проверки. Такой фон, сопровождающий поразительное антиазербайджанское единодушие евродепутатов, заставляет задуматься.

Впрочем, это дело правоохранительных органов. Однако, уже сейчас понятно, что надеяться на конструктив и честный, откровенный диалог с Европарламентом не стоит. Благо, совсем скоро 2024 год, год новых выборов. Возможно, что обновленный состав Европарламента окажется не только честнее, но и эффективнее нынешнего.

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