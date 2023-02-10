Захарова раскритиковала Пашиняна

Глава пресс-службы МИД России Мария Захарова раскритиковала заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна касательно причин затягивания миссии ЕС на границу с Азербайджаном, передает Day.Az.

"Если подобные заявления это попытка оправдать затягивание есовцев в регион, то вряд ли эту попытку можно считать удачной", - сказала она сегодня в ходе еженедельного брифинга.

Захарова отметила, что российские миротворцы обеспечивают мир в Карабахе.

"Наши военные пограничники работают на территории Армении, в том числе, и на армяно-азербайджанском пограничье. Никогда не слышали об опасениях Баку по этому поводу, в то же время знаем о критическом отношении Азербайджана к решению ЕС развернуть свою наблюдательную миссию в Армении", - сказала она.

Отметим, что в январе этого года Европейский союз принял решение об отправке на армяно-азербайджанскую границу очередной миссии.

В решении говорится, что целью миссии является содействие стабильности в приграничных районах Армении, налаживание сотрудничества на местах и обеспечение условий, способствующих усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при поддержке ЕС.

Напомним, что 17 октября 2022 года Совет министров иностранных дел ЕС на своем заседании принял решение направить около 40 экспертов-наблюдателей ЕС на границу с Азербайджаном для мониторинга, анализа и представления докладов о ситуации в регионе Южного Кавказа. 19 декабря 2022 года мандат мониторинговой миссии ЕС в Армении был завершен.