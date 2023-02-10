Сахиба Гафарова приняла участие в обращении к народу президента ЮАР

Как сообщалось, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится в Южно-Африканской Республике с официальным визитом.

Как передает Day.Az со ссылкой на отдел по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, в рамках визита спикер азербайджанского парламента приняла участие в обращении к народу президента ЮАР Сирила Рамафосы. На этой церемонии, проведённой до совместного заседания обеих палат Южноафриканского парламента, Рамафос рассказал о целях страны и возглавляемого ею правительства, о предстоящих задачах, внешнеполитической деятельности и прочих приоритетах.

По окончанию обращения президента парламентарии приветствовали председателя Милли Меджлиса Сахибу Гафарову и глав других участвовавших в том же мероприятии парламентских делегаций.