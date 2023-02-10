Из зоны землетрясения эвакуированы 438 граждан Азербайджана

До сегодняшнего дня из зоны землетрясения в Турции эвакуированы 438 граждан Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом говорится в пятницу в заявлении МИД Азербайджана.

"Продолжается работа по выявлению граждан Азербайджанской Республики, пострадавших в результате разрушительного землетрясения, произошедшего в Кахраманмараше и других провинциях Турции, и оказания им помощи. До сегодняшнего дня из зоны землетрясения в Турции эвакуированы в страну 438 граждан Азербайджанской Республики и их близких родственников, являющихся иностранными гражданами, из которых 58 - дети, 209 - студенты. Процесс эвакуации продолжается. Посольством Азербайджанской Республики в Турецкой Республике было установлено, что 4 гражданина Азербайджана - Сафаров Фуад Зияд оглу, Аскеров Гасангулу Эльшад оглу, Гараев Ниджат Заур оглу и Велиев Намаз Аллахверди оглу - находились в Центре по возвращению в Малатье. Сотрудники посольства встретились с гражданами Азербайджана. Граждане сказали, что их состояние здоровья в норме. На сегодня получена информация о гибели 5 граждан Азербайджанской Республики в результате землетрясения - это Буньятова Наиля Айдын гызы, 1980 года рождения, Мамедова (Октен) Рена Худаверди гызы, 1973 года рождения, Мамедова Севиндж Эльдар гызы, 1975 года рождения, Карлы Лейла Вахид гызы, 1976 года рождения и Гасанзаде Илаха Гусейнага гызы, 1974 года рождения. Была установлена связь с родственниками погибших. Карлы Лейла Вахид гызы будет похоронена в Турции ее семьей. Принимаются соответствующие меры для отправки тел 4 человек в Азербайджан. Да упокоит Всевышний души погибших!" - говорится в сообщении МИД.