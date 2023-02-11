https://news.day.az/politics/1537048.html Содействие миру на Южном Кавказе остается постоянным приоритетом для США - Госдеп
Содействие миру на Южном Кавказе остается постоянным приоритетом для США - Госдеп
Содействие миру на Южном Кавказе остается постоянным приоритетом для США.
Как передает Day.Az, об этом сказал в пятницу на брифинге первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател.
"Содействие миру на Южном Кавказе остается постоянным приоритетом не только для этой американской администрации, но и для госсекретаря Энтони Блинкена в частности, о чем свидетельствует его прямое взаимодействие по этим вопросам непосредственно с лидерами Армении и Азербайджана," - сказал он.
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