https://news.day.az/politics/1537051.html Из Азербайджана в Турцию прибыла очередная партия гумпомощи - ФОТО - ВИДЕО
Из Азербайджана в Турцию прибыла очередная партия гумпомощи - ФОТО - ВИДЕО
Как сообщалось, в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева сегодня ночью самолетом в Турцию была отправлена очередная гуманитарная помощь Министерства по чрезвычайным ситуациям в целях поддержки ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в братской стране.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС, самолет с гуманитарной помощью уже приземлился в аэропорту Аданы.
Гуманитарная помощь, состоящая из 240 палаток, передана по назначению.
По поручению Президента Ильхама Алиева, со стороны МЧС до сегодняшнего дня в Турцию отправлено 9 самолетов и 30 грузовиков.
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