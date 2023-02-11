https://news.day.az/politics/1537058.html Джейхун Байрамов отправился с визитом в турецкий Кахраманмараш
Джейхун Байрамов отправился с визитом в турецкий Кахраманмараш
11 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с визитом в турецкий город Кахраманмараш для посещения пострадавших от землетрясения территорий Турции.
Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД, в рамках визита министр Джейхун Байрамов встретится с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.
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