Джейхун Байрамов отправился с визитом в турецкий Кахраманмараш

11 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с визитом в турецкий город Кахраманмараш для посещения пострадавших от землетрясения территорий Турции.

Как передает в субботу Day.Az со ссылкой на пресс-службу МИД, в рамках визита министр Джейхун Байрамов встретится с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.