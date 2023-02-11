Спасатели из Азербайджана спасли подростка, который провел под завалами 105 часов

По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева находящиеся в Турции спасательные силы МЧС Азербайджана продолжают поисково-спасательные операции по ликвидации последствий разрушительного землетрясения в братской Турции.

Как сообщили в субботу Day.Az в МЧС Азербайджана, в результате операции благодаря мужеству и профессионализму наших спасателей на территории Кахраманмарашского района, из-под завалов спустя 105 часов после землетрясения была извлечена 15-летняя девочка по имени Аиша.

О ходе операций будет предоставлена дополнительная информация.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.