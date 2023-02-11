Решительно осуждаем теракт в Восточном Иерусалиме

Решительно осуждаем террористический акт, совершенный на автобусной остановке в Восточном Иерусалиме.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана.

"Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым", - отмечается в публикации.