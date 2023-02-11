https://news.day.az/politics/1537094.html Решительно осуждаем теракт в Восточном Иерусалиме - МИД Азербайджана
Решительно осуждаем теракт в Восточном Иерусалиме - МИД Азербайджана
Решительно осуждаем террористический акт, совершенный на автобусной остановке в Восточном Иерусалиме.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Министерство иностранных дел Азербайджана.
"Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым", - отмечается в публикации.
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