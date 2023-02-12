Почему Иран идет на обострение отношений с Азербайджаном

Сотрудничество между Израилем и Азербайджаном имеет очень долгую историю, практически с первых дней независимости Азербайджанской Республики. Сегодня предпринимается все необходимое для развития оборонного сотрудничества двух стран. Единственное хотелось бы увидеть совместные израильско-азербайджанские учения. Это было бы полезно армиям обеим стран, учитывая опыт Израиля и опыт, который появился в последнее время у Азербайджана. Возможно, учения маленьких элитных частей и происходили без упоминания в прессе. Но я думаю было бы полезно и с политической и с военной точки зрения провести совместные учения большого масштаба. Есть вероятность, что с открытием посольства Азербайджана в Израиле это произойдет.

Об этом в интервью Day.Az сказал израильский политолог, специалист по Кавказу, исламскому миру и Ближнему Востоку, председатель Института Восточного партнерства (Иерусалим) Авраам Шмулевич.

По его словам, открытие посольства Азербайджана в Израиле стало одним из поводов того, что Иран пошел на обострение отношений с Азербайджаном.

"Иран в отношении Азербайджана был враждебен всегда. Азербайджан всегда был объектом разведывательной и политической деятельности Ирана. Мы знаем, что Иран задолго до открытия посольства Азербайджана в Израиле поддерживал Армению, в том числе поставками оружия. И все угрозы, которые периодически раздавались и раздаются из Ирана в отношении Азербайджана, в том числе и угрозы оккупации азербайджанских территорий, происходили давно. Сотрудничество между Израилем и Азербайджаном вызывает раздражение у Ирана. Также у Ирана вызывает ненависть то, что Азербайджан не присоединяется к политике Ирана и ведет независимую политику. ИРИ в ярости из-за того, что Азербайджан - светское государство, которое сотрудничает со всеми странами, в том числе странами Запада. Так что Иран видит в Азербайджане своего противника. На словах Иран ведет себя подобающе, имеет дипломатические отношения и посольство, но в глубине души Иран не признает независимость Азербайджана, считая эти территории потерянными. То, что Азербайджан открыто проводит политику сотрудничества с Израилем, служит предупреждением режиму аятолл, и это очень важно для безопасности Азербайджана", - считает наш собеседник.

Политолог подчеркнул, что Азербайджан может рассчитывать на любую поддержку Израиля которая только будет запрошена.

"Израиль всегда помогает своим союзникам и друзьям. Азербайджан давний друг и партнер Израиля, так что все, что потребуется для обороны Азербайджана, будет сделано со стороны Израиля. Тут ни у кого сомнений нет, в том числе и у Ирана. Хороший пример - трагические события в Турции. В последнее время началось улучшение отношений между Израилем и Турцией. Как результат, израильская спасательная команда вторая по численности после азербайджанской в Турции. У Израиля имеется огромный опыт спасательных операций. Так что если отношения между Ираном и Азербайджаном обострятся еще сильнее, то любая помощь, вплоть до переброски израильской авиации и войск будет оказана", - предупредил специалист по Ближнему Востоку.

Он также отметил, что во время последнего обострения, когда иранские войска были у азербайджанских границ, по сообщению нескольких авторитетных международных изданий в Азербайджан были переброшены несколько боевых самолетов "Adir".

"Это израильская модификация американских F-35 и являются самыми совершенными самолетами в мире. И ничего этим самолетам Иран противопоставить не может. Так что если произошло бы вторжение Ирана на территорию Азербайджана, F-35 "Adir" пресекли бы военную провокацию ИРИ. Еще раз повторю, любая помощь, которая только может быть, наверняка будет оказана Азербайджану со стороны Израиля", - заключил Авраам Шмулевич.

Абдул Керимханов