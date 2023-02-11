Азербайджанская диаспора в Турции активно участвуют в кампаниях по оказанию помощи пострадавшим

Действующие в Турции организации азербайджанской диаспоры активно участвуют в кампаниях по оказанию помощи пострадавшим в результате землетрясения в этой стране.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, Федерация турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF) перечислила в фонд помощи пострадавшим 9 тыс. манатов (100 000 турецких лир).

Азербайджанский дом при Фонде дружбы, сотрудничества и солидарности Турция-Азербайджан доставил в зону бедствия две фуры с гуманитарной помощью, собранной азербайджанцами в Азербайджане, Турции и европейских странах.

Ассоциация социальной помощи и культуры "Азафли", юридическая и консалтинговая компания "Азафли", действующие в Анкаре, отправили в район землетрясения шесть палаток и фуру с гуманитарной помощью на сумму 40 тыс. манатов (450 000 лир).

В то же время были сформированы три добровольческие поисково-спасательные бригады в составе 30 человек.

Их усилиями из-под завалов были спасены 20 человек, извлечены еще 50 тел.

Стамбульская компания спортивных сооружений и объектов "ARS" и "Unixpadel", возглавляемая азербайджанцем Эльшаном Расуловым, отправила в район землетрясения три грузовика с питьевой водой и две фуры с гуманитарным грузом на сумму 153,5 тыс. манатов (1 700 000 TL).

Э.Расулов арендовал три экскаватора, один грейдер и два вилочных погрузчика для

использования в спасательных операциях. Он также поспособствоал размещению 500 пострадавших, на заводе компании в Адыямане.

Азербайджанский дом в провинции Хатай отправил гуманитарную помощь пострадавшим в результате землетрясения, пяти азербайджанским семьям в городе Османие.