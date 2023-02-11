Сахиба Гафарова встретилась с председателем Национальной Ассамблеи ЮАР

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Южно-Африканскую Республику встретилась с председателем Национальной Ассамблеи этой страны Носививе Маписой-Нгакулой.

Как сообщили Day.Az в отделе по прессе и связям с общественностью Милли Меджлиса, глава Нацассамблеи Южной Африки тепло приветствовала азербайджанскую парламентскую делегацию и поблагодарила спикера Милли Меджлиса за то, что она приняла приглашение посетить ЮАР. Носививе Маписа-Нгакула отметила, что обращение президента к народу является важным событием для них, и высоко оценила участие азербайджанской делегации в этой церемонии.

Н.Маписа-Нгакула подчеркнула заинтересованность Южной Африки в развитии двусторонних межгосударственных и межпарламентских отношений, и отметила вклад взаимных визитов и контактов в их расширении. Подчеркнув важность групп дружбы в укреплении отношений между парламентами, председатель Национальной ассамблеи отметила намерение наращивать усилия в этом направлении.

Она отметила хорошие отзывы об азербайджанском представительстве в Движении Неприсоединения, отметила высокий организационный уровень, продемонстрированный проведённой в Баку первой конференцией Парламентской сети ДН, и подчеркнула важность принятых на той конференции документов. По словам Н. Маписы-Нгакулы, сотрудничество в рамках Сети обладает огромным значением, ДН поддерживает независимое и демократическое развитие ЮАР, и поэтому ЮАР придаёт большое значение этой организации и полагает столь же важным своё участие в работе её Парламентской сети, например, уже сформирована делегация Нацассамблеи при этой организации.

Была отмечена необходимость укрепления связей между законодательными органами во имя обмена опытом и информацией, а также важность взаимовыгодного сотрудничества наших депутатов как на двусторонней основе, так и в международных организациях. Высокую оценку Н.Маписы-Нгакулы получили внимание и забота, которыми окружена молодёжь Азербайджана. Она особенно отметила достижения в области образования, сказав, что опыт Азербайджана в этой области является хорошим примером для её страны, и что поэтому ЮАР желает изучить его.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выразила признательность за приглашение прибыть в Южную Африку с официальным визитом, который, по ее словам, послужит развитию межгосударственных и межпарламентских связей. С.Гафарова с удовлетворением напомнила о своей встречи с Н.Маписой-Нгакулой в прошлом году - и в Баку, и в Джакарте, отметила, что такие встречи и диалог позволяют ещё больше укрепить и углубить связи между нашими законодательными органами.

Коснувшись темы развития межгосударственных отношений и роли парламентов в нём, Сахиба Гафарова сообщила о действующей при Милли Меджлисе рабочей группе по межпарламентским связям с Южно-Африканской Республикой. Спикер подчеркнула значимость двустороннего взаимодействия и сотрудничества под крышей межпарламентских организаций и, наряду с этим, совместной работы и обмена опытом между комитетами двух парламентов.

Она также рассказала об успешной деятельности Азербайджана в качестве председателя Движения Неприсоединения и о проведённых у нас в стране значительных мероприятиях этой структуры, а также о весомой инициативе, выдвинутой главой государства Ильхамом Алиевым в роли председателя ДН - инициативе, получившей поддержку международного сообщества. "В соответствии с этой инициативой была учреждена Парламентская сеть ДН", - сказала С.Гафарова, рассказав об учредительном собрании и о первой конференции Сети в Баку, о принятых на ней важнейших документах и о предстоящих задачах.

Председатель Милли Меджлиса также рассказала об учреждении Молодёжной организации ДН на основе Молодёжной сети ДН, созданной тоже по предложению Президента Ильхама Алиева. Спикер подчеркнула, что новая структура служит расширению сотрудничества между молодыми людьми, и что по инициативе азербайджанского лидера Азербайджан выделяет государствам-членам ДН образовательные гранты, которыми пользуется и Южно-Африканская молодёжь. Азербайджанская сторона призывает более активно использовать эту возможность.

Отметив с удовлетворением участие делегации ЮАР и в учредительной конференции ПС ДН в Мадриде, и в её первой, Бакинской, конференции, спикер Гафарова отметила, что Парламентская сеть - хорошая платформа для расширения взаимодействия между нашими законодательными ассамблеями.

Затем было рассказано о блестящей победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, обеспечившей восстановление территориальной целостности нашей страны, о долгие годы не исполнявшихся резолюциях Совбеза ООН и других международных организаций, требовавших положить конец оккупации азербайджанских земель. В итоге, в 2020-м году Азербайджан исполнил эти решения своими силами. По ее словам, иногда принимаемые Совбезом ООН резолюции исполняется тут же, а вот в случае с требованием освобождения наших территорий от захватчиков на это потребовалось почти тридцать лет. Спикер объяснила это наличием двойных стандартов в системе международных отношений.

"Освобожденные от оккупации земли сейчас восстанавливаются и возрождаются к новой жизни: ускоренно проводится соответствующая работа, создаётся инфраструктура, и принимаются необходимые меры для возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли", - сообщила С.Гафарова. Она обратила внимание главы Национальной ассамблеи ЮАР на минирование Арменией наших территорий и на то, насколько это препятствует текущим созидательным усилиям. Была с сожалением отмечена деструктивная позиция Армении на переговорах - и это несмотря на предложение Азербайджана подписать мирное соглашение между двумя странами на основе принципов международного права, наша страна неустанно прилагает усилия к достижению постоянных мира, благополучия и безопасности в регионе.

В ходе беседы был также упомянут совершённый 27-го января против азербайджанского посольства в Иране теракт. Рассказывая о нём собеседнице, лидер Милли Меджлиса сообщила о гибели одного сотрудника посольства и ранении ещё двоих. Спикер сказала, что азербайджанская сторона расценивает именно как теракт, требуя его непредвзятого расследования и наказания виновных. Международному сообществу следует осудить эту террористический акт и дать ему необходимую оценку.

Носививе Маписа-Нгакула выразила свои соболезнования по этому поводу и добавила, что все формы и проявления терроризма должны осуждаться самым решительным образом.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о ряде иных предметов, представляющих взаимный интерес.