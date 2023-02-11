11 февраля состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова. В совещании приняли участие заместители министра, командиры родов войск, начальники Главных управлений, управлений и служб министерства, а также командиры воинских соединений и соединений по видеосвязи.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, вначале память о погибших в результате землетрясения в братской Турции была почтена минутой молчания.

Министр обороны довел до сведения поручения Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиев, связанные с оказанием всесторонней помощи братской стране.

Высоко оценив деятельность нашего военно-медицинского персонала, командированного в Кахраманмараш, министр особо подчеркнул, что азербайджанская армия всегда рядом с братской Турцией.