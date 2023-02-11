Варданян вынул видео

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Помнится, в бытность президент Серж Саргсян на одной из встреч с молодежью заявил, что его поколение выполнило свой долг - оккупировало Карабах, а продолжение реализации армянских мифов зависит уже от нового поколения. Молодежь была очень вдохновлена. Никто ведь и не думал, что через каких-то девять лет все для армян закончится. Одним словом, выполнить свою задачу новое поколение армян не смогло. А теперь некто по имени Рубик Варданян пытается заставить молодежь вновь вернуться к реализации планов, прос... пардон, проваленных старшим поколением. То есть к новому сепаратистскому мятежу, войне и оккупации чужих территорий.

Рубик Варданян встретился онлайн со студентами вузов Армении, приехавшими из Азербайджана - из зоны временной ответственности РМК. Не спрашивайте, почему он вздумал мучить интернет, а не приехал на встречу сам. Это тайна. Он находится на конспиративной квартире для встречи с "юстасом". Пусть тряпка за его спиной никого не обманывает - он не в Ханкенди. Он не в Азербайджане, а в другой стране, и продолжает оттуда сбивать с пути армянскую молодежь, для которой три года назад открылось окно возможности зажить нормальной жизнью. Рубик сегодня делает все, чтобы эту форточку захлопнуть навсегда.

Пузан выступил перед студентами с душещипательной патриотической речью, очень сходной по формулировкам и содержанию с памятным выступлением Сержа Саргсяна от 2011 года. Учил, как надо любить родину, как надо строить "независимость", одним словом, как испортить жизнь еще одному поколению армян. Еще немного, и он достал бы из широких штанин краснокожую паспортину. Прям по Маяковскому - дело в том, что бумажка под названием "паспорт НКР" действительно темно-красного цвета. Хотя нет никаких сомнений, что ни у одного из слушающих его ахинею студентов нет в кармане "карабахского паспорта", зато у каждого имеется синий паспорт гражданина Армении. У самого Варданяна, кстати говоря, тоже. Он призывает молодежь быть "истинными арцахцами", а как же сам? Не стыдно так предавать память любимой бабушки, которая якобы была уроженкой Карабаха? Показал бы пример и стал бы "гражданином НКР". А то говорить легко. Сотрясать воздух не проблема, сидя в Москве или где-то еще.

Что думали молодые армяне, глядя на монитор с бородатым дяденькой? На лицах не видно воодушевления, как-то не заметно, что нафталиновая болтовня Варданяна достигла цели. Зато у некоторых в глазах немой вопрос: а это кто? Отвечаем - никто. Для армянского народа этот человек никто. И слушать его не стоит - плохому научит.