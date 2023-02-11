Азербайджанские волонтеры отправляются на помощь Турции

Сразу после землетрясения, произошедшего в Турции и повлекшего за собой многочисленные человеческие жертвы, к широкомасштабным мероприятиям проводимым по поручению Президента Ильхама Алиева с целью оказания помощи братскому турецкому народу, присоединилась волонтеры Азербайджана.

Как сообщает в субботу Day.Az, при организации Союза волонтерских организаций Азербайджана из числа членов организаций ASAN Könüllüləri, "Gənc Könüllülər", "BİR Könüllü", "Aqrar İnkişaf Könüllüləri", "Naxçıvan Könüllüləri", "Böyük Qayıdış" и "Ekokönüllülər" были выявлены наиболее опытные и готовые к работе в сложных условиях молодые люди, которые после прохождения первичного инструктажа отправились в братскую страну, для участия в мероприятиях по ликвидации последствий стихийного бедствия.

В рамках гуманитарной деятельности Союза, основанного на философии великого лидера Гейдара Алиева "Одна нация - два государства", азербайджанские волонтеры вместе со своими турецкими коллегами будут участвовать в распределении помощи, регистрации и различных координационных мероприятиях для граждан, находящихся в регионах пострадавших от землетрясения.

Азербайджанские волонтеры еще раз выражают солидарность с братским турецким народом, пережившим страшную трагедию, выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших, желают исцеления раненым.