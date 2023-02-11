Из Лянкарана направлена гуманитарная помощь пострадавшим от землетрясения в Турции - ФОТО
В целях поддержки людей, пострадавших от разрушительного землетрясения, произошедшего 6 февраля в Турции, в Лянкаранском районе проводится акция по оказанию гуманитарной помощи братской стране.
Как сообщили в субботу Day.Az в ИВ города Лянкаран, в ходе акции "Лянкаранцы с тобой, Турция" по инициативе жителей района гуманитарная помощь, которая состоит в основном из готовых продуктов питания и зимней одежды, уже направлена в посольство Турции в Азербайджане. Исполнительная власть города Лянкаран также продемонстрировала, что находится рядом с Турцией отправив в город Кахраманмараш 15 тонн лянкяранского риса общей стоимостью 50 тысяч манатов и одну тонну лянкяранского чая.
Отметим, что с 6 февраля в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается сбор и отправка гуманитарной помощи в Турции.
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