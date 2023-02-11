По поручению Президента Ильхама Алиева ГПС Азербайджана направила в Турцию очередную партию гуманитарной помощи - ФОТО - ВИДЕО
В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана направила очередную партию гуманитарной помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.
Об этом сообщили в субботу Day.Az в ГПС Азербайджана.
Гуманитарная помощь, отправленная двумя большегрузами, включает специальные военные зимние палатки, одеяла, спальные мешки, носки, перчатки, термобелье, рубашки, дровяные печи, питьевую воду.
Перечень принадлежностей входящих в пакет помощи на 1 000 человек.
Отметим, что с 6 февраля в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается сбор и отправка гуманитарной помощи в Турцию.
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