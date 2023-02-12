Армяне продолжают заниматься саморазоблачением в Карабахе

Автор: Мехти Ахмедзаде

62-й день на Лачинской дороге продолжается мирная акция представителей азербайджанской акции, благодаря которой сепаратистам пришлось приостановить нелегальную добычу азербайджанского золота. По совпадению, 62-й день армяне буквально воют где только можно о "блокаде", "гуманитарном кризисе", "голоде", "истреблении", "геноциде" и всем прочем, чего на самом деле нет.

Армянство, которое пытается представить вышеперечисленное явью, давит на жалость, желая получить от мировой общественности "должную реакцию". Каждый день сепаратисты сидят и занимаются брейнстормингом, прикидывая все новые "трагичные истории". Например, учитывая, что сейчас зима, армяне пропихивали по новостным каналам, что Азербайджан якобы прерывает поставки газа в Ханкенди, что в азербайджанском городе, который временно находится под ответственностью российских миротворцев, все замерзают из-за отсутствия отопления.

Тут стоит подчеркнуть, что газ Азербайджан перекрыть не может, ибо он подается из Армении. Оккупанты, захватив азербайджанские земли 30 лет назад, уничтожили или разобрали на металлолом все бакинские трубы. Здесь стоит еще напомнить о том, как ПО "Азеригаз" починило находившиеся в отвратительном состоянии трубы сепаратистов, ибо, в отличие от некоторых, мы заботимся о всех трубопроводах, проходящих по нашим территориям.

Газ по факту перекрывают сами армяне, чтобы потом обвинить Баку в чем угодно. Варданяновская мафия готова пойти на все.

Но есть ли жертвы голода и холода на самом деле? Как показывают публикации самой армянской молодежи в соцсетях, в частности Instagram, еды у них полным полно. Раздел Stories каждый день заполняется публикациями из кафе и ресторанов, где есть даже суши, которые, заметим, готовятся исключительно из свежей рыбы. То есть никакой речи о голоде идти не может.

А есть ли замерзающие дети, старики и женщины? Тут армяне разоблачили себя уже не в Instagram, а в Snapchat. Азербайджанские пользователи заметили, что в школах Ханкенди есть отопление, да и вообще никто не мерзнет. У всех чуть ли не румяна.

Вот не умеют врать совсем. Ну так где холод и голод? "Газа нет", но всем тепло. "Продуктов нет", но откуда-то постоянно появляется свежая рыба для суши. "В магазинах пусто", а Варданян за 62 дня не похудел ни на килограм. Его широкая морда постоянно занимает половину экрана, каждый раз когда его показывают.

Кроме того, так называемое "правительство" постоянно орущего от беспопомощности "орцаха" вдруг заявило о том, что собираются оказать гуманитарную помощь Сирии, которая пострадала от чудовищного землетрясения наряду с Турцией. Так у вас же якобы "ничего нет", как вы Сирии помогать собрались? Вопрос риторический, ибо это очередной акт успешного саморазоблачения.

Все эти сказки и нытье о так называемой "блокаде" приследуют лишь одну цель - продолжить заниматься грабежом природных ресурсов Азербайджана и заводить оружие и боеприпасы в зону временной ответственности РМК.

Как бы ни старались сепаратисты, факты говорят сами за себя. Никакого холода, голода и нехватки продуктов в Ханкенди нет. Блокады тоже, ибо десятки машин с необходимым грузом продолжают ежедневно проезжать в сторону азербайджанского города, который временно находится в зоне ответственности российского миротворческого контенгента.