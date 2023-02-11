Джейхун Байрамов встретился с азербайджанскими спасателями в зоне землетрясения в Турции

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов находится в турецком городе Кахраманмараш.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на страницу МИД в Twitter, министр встретился с азербайджанскими спасателями, которые оказывают поддержку спасательным операциям в зоне землетрясения, поблагодарил их за самоотверженную работу.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 20 937 человек.