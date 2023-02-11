Опытный медицинский персонал азербайджанской армии продолжает свою деятельность в Кахраманмараше - ФОТО
Военно-медицинский персонал азербайджанской армии, командированный в Турцию по поручению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжает свою деятельность в Кахраманмараше, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
В координации с представителями Министерства здравоохранения Турции и Вооруженных сил Турции наши военные врачи успешно провели еще 8 хирургических операций, оказали амбулаторную помощь 62 пострадавшим.
В общей сложности опытным медицинским персоналом азербайджанской армии было выполнено 25 хирургических операций, проведены обследования и оказана амбулаторная помощь 196 пострадавшим от землетрясения.
Для оказания медицинской помощи пострадавшим, их скорейшего выздоровления и возвращения к нормальной жизни наш военно-медицинский персонал высокопрофессионально продолжает свою деятельность в братской стране.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре