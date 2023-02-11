В братскую Турцию отправлены полевые зимние палатки

По поручению Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, министерством обороны продолжается осуществление мер по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Как сообщили в субботу Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, из базы снабжения Главного управления материально-технического обеспечения министерства обороны в братскую Турцию были отправлены полевые зимние палатки, одна партия которых была переправлена автомобильным, а другая - воздушным транспортом.