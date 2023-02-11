МЧС Азербайджана отправило в Турцию второй полевой госпиталь

По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева для ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турции, Министерство по чрезвычайными ситуациям (МЧС) отправило в братскую страну второй полевой госпиталь, оборудованный необходимыми медицинскими принадлежностями, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Госпиталь состоит из 5 функциональных отделений - приемно-распределительного, лабораторного, реанимационного, перевязочного и двух операционных блоков. В нем созданы соответствующие условия для обследования, проведения операций и лечения тяжелораненых. Мобильный госпиталь будет обслуживать профессиональный медицинский персонал, способный работать в военно-полевых условиях.

Самолет с мобильным полевым госпиталем вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев в турецкий город Адану.