В Турцию отправлена ​​помощь на сумму 181 тысяча манатов

Завершился 3-й этап кампании по оказанию помощи "Мы с тобой, Турция".

Об этом Day.Az сообщили в Азербайджанском Обществе Красного Полумесяца.

В рамках этого этапа в Турцию была перечислена сумма в размере 453 128 турецких лир.

Всего по итогам 3 этапов в качестве помощи было перечислено 2 023 686 турецких лир (181 023,97 манатов).