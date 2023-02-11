https://news.day.az/politics/1537294.html В Турцию отправлена помощь на сумму 181 тысяча манатов - Азербайджанское Общество Красного Полумесяца - ФОТО
В Турцию отправлена помощь на сумму 181 тысяча манатов - Азербайджанское Общество Красного Полумесяца - ФОТО
Завершился 3-й этап кампании по оказанию помощи "Мы с тобой, Турция".
Об этом Day.Az сообщили в Азербайджанском Обществе Красного Полумесяца.
В рамках этого этапа в Турцию была перечислена сумма в размере 453 128 турецких лир.
Всего по итогам 3 этапов в качестве помощи было перечислено 2 023 686 турецких лир (181 023,97 манатов).
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