Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи поблагодарил граждан Азербайджана за оказанную помощь людям, пострадавшим от сильного землетрясения, произошедшего в Турции.

Как сообщает Day.Az, об этом посол написал в своем Twitter-аккаунте.

Он выразил признательность всем азербайджанцам, кто участвовал в кампании по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.