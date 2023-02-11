https://news.day.az/politics/1537296.html Джахит Багчи поблагодарил граждан Азербайджана
Джахит Багчи поблагодарил граждан Азербайджана
Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи поблагодарил граждан Азербайджана за оказанную помощь людям, пострадавшим от сильного землетрясения, произошедшего в Турции.
Как сообщает Day.Az, об этом посол написал в своем Twitter-аккаунте.
Он выразил признательность всем азербайджанцам, кто участвовал в кампании по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.
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