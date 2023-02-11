Новый армянский миф: теперь - про "ослабление" Азербайджана и Турции

Автор: Акпер Гасанов

Гуманитарная помощь от Армении направляется по мосту Маргара в пострадавшие от землетрясения районы.

Об этом написал в своем микроблоге в Twitter новоназначенный заместитель главы МИД Армении Ваган Костанян. Отметим, что Костанян будет заниматься армяно-турецкими отношениями. Закрытую армяно-турецкую сухопутную границу по мосту Маргара грузовики в последний раз пересекали 30 лет назад, в 1993 году.

Сам этот шаг свидетельствует о том, что беда может, хотя бы на время, снизить градус напряжения между странами. А как максимум - может стать первым шагом по длинной дороге к миру между Турцией и Арменией. Другое дело, что в самой РА, похоже, нынешние правильные действия руководства страны наткнулись на стену чудовищного непонимания оппозиции и немалой части общества.

"Фактически доставить гуманитарную помощь в Турцию с закрытой границей можно, а вот в заблокированный, находящийся в гуманитарной катастрофе "арцах", в котором закончились товары первой необходимости, - нет, это "дело россиян, пусть они и делают", - написала на своей странице в Facebook депутат от блока "Армения" Кристине Варданян, говоря об отправленной в Турцию гуманитарной помощи.

Понятное дело, что она занимается примитивной и мелкой манипуляцией, сравнивая масштаб беды в Турции с тем, что происходит в Карабахском экономическом районе Азербайджана, где проживают этнические армяне, но не проживают азербайджанцы, что само по себе является нонсенсом. Ведь, нет в Армении территорий, где живет 30-40 тысяч азербайджанцев, но нет ни одного армянина.

Что до "гуманитарной катастрофы", то эта ложь многократно была разоблачена. Вот и народный депутат Украины, сопредседатель группы межпарламентских связей с Азербайджаном Владимир Крейденко продемонстрировал недавно лживость этого утверждения армянской пропаганды. Он организовал заказ еды в ресторанах Ханкенди, чтобы продемонстрировать, что никакого голода там и близко нет.

На видео из расследования, о котором упоминает Крейденко, видно, что местные заведения общепита в городе Ханкенди предлагают широкий ассортимент блюд на любой вкус и работают без ограничений во времени и количестве посетителе. Понятно, что вряд ли все это признает депутат армянского парламента Кристине Варданян. Но тут ведь не только в ней дело.

Достаточно большое количество армянских СМИ также мусолят тему землетрясения в Турции в совершенно чудовищном формате. Есть куча публикаций, авторы которых не только осуждают действующую армянскую власть за оказанную Турции помощь, но и открыто подчеркивают, что "интересам Армении отвечает то, что сейчас произошло в Турции".

Авторы такого рода утверждений выдвигают мысль о том, что "Азербайджану просто не на кого будет опираться, а это значит, что обнуляются многие планы официального Баку, включая Зангезурский коридор". Но это еще не все. В Армении радуются тому, что появились временные преграды по доставке азербайджанской нефти на мировые рынки из турецкого порта Джейхан.

Абсурдность такой радости мечты подчеркивает неизлечимую глупость ее авторов, внушающих армянскому обществу ложные ориентиры. Ведь, все эти проблемы носят временный характер. Поставки азербайджанской нефти из порта Джейхан скоро восстановятся. И что тогда будут делать все эти армянские прогнозисты, этот отряд иреванских "оракулов"?

Им просто не суждено понять, что Турция слишком сильна, могуча, влиятельна. Она справится и с этим вызовом. И Азербайджан ей в этом помогает, отправив самую большую бригаду спасателей, демонстрируя поистине братское сопереживание, делясь последним. И все это видят в Турции. Там не устают повторять, что по новому открыли для себя нашу страну, наш народ.

В Турции ценят братство с Азербайджаном. И никто, никогда не в состоянии будет что-то изменить в этом плане. Кроме того, Азербайджан и сам является самым мощным, со всех точек зрения, государством региона, руководство которого, во главе с Президентом Ильхамом Алиевым, не раз доказывало, что знает, что когда и как нужно делать. Поэтому и Зангезурский коридор будет открыт. Всему свое время.