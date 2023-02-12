12 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Каир, столицу Египта.

Как сообщает в воскресенье Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана на странице в Twitter.

Согласно информации, в рамках визита министр проведет двусторонние встречи и примет участие в международной конференции высокого уровня Лиги арабских государств в рамках председательства Азербайджана в Движении неприсоединения.