https://news.day.az/politics/1537342.html Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Каир
Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Каир
12 февраля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отправился с рабочим визитом в Каир, столицу Египта.
Как сообщает в воскресенье Day.Az, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана на странице в Twitter.
Согласно информации, в рамках визита министр проведет двусторонние встречи и примет участие в международной конференции высокого уровня Лиги арабских государств в рамках председательства Азербайджана в Движении неприсоединения.
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