Азербайджан отправил в Турцию стационарные генераторы

По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжается реализация мер по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции, передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В министерстве сообщили, что из снабжения Инженерных войск в братскую страну были отправлены генераторы высокого напряжения.

Генераторы для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии были переправлены в Турцию транспортными средствами.