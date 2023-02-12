https://news.day.az/politics/1537366.html Азербайджан отправил в Турцию стационарные генераторы - ФОТО
Азербайджан отправил в Турцию стационарные генераторы - ФОТО
По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжается реализация мер по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции, передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
В министерстве сообщили, что из снабжения Инженерных войск в братскую страну были отправлены генераторы высокого напряжения.
Генераторы для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии были переправлены в Турцию транспортными средствами.
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