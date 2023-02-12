В Милли Меджлис не поступало письмо от президента Европарламента

В пресс-службе Милли Меджлиса прокомментировали информацию о том, что президент Европарламента Роберта Метсола направила письмо спикеру Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибе Гафаровой.

Как сообщили в ответ на запрос Day.Az в пресс-службе Милли Меджлиса, они ознакомились с опубликованной в прессе информацией через социальные сети: "Однако доводим до вашего сведения, что в Милли Меджлис не поступило никакого письма от президента Европарламента Роберты Метсолы, адресованного спикеру Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибе Гафаровой. Когда такое официальное письмо будет получено нами, конечно, на него будет дан соответствующий ответ".