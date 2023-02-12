То, что делает Фонд Гейдара Алиева для помощи турецкому народу, не может не впечатлять

Азербайджан и Турция помогут друг другу не для того, чтобы себя показать или доказать свою верность. Это происходит совершенно естественно. Сегодняшняя трагедия турецкого народа это также наше горе и наша боль.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, член Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, президент Азербайджанского Общества Красного Полумесяца Новруз Аслан.

Азербайджан был первой страной, которая пришла на помощь турецкому народу. А разве могло быть иначе? Всякий раз, когда в Турции случается беда, Азербайджан первым идет на помощь. Так было во время землетрясений 1999 и 2011 годов, так было во время недавних катастрофических лесных пожаров в курортных регионах Турции. И это совершенно естественно. Азербайджан это страна, которая всегда отличается высоконравственным подходам к своему долгу и действует с этой позиции и в политике, и в дипломатии, и во всех других сферах.

Президент Ильхам Алиев сразу после трагедии дал соответствующие поручения, МЧС немедленно отреагировало и уже через несколько часов были отправлены первые спасатели. На протяжении этих дней гуманитарная помощь из Азербайджана, направляемая и воздушным, и наземным путем, просто не останавливается. Азербайджан отправил в Турцию больше всего спасателей, установил уже второй полевой госпиталь, почти ежедневно из нашей страны о отправляются воздушным и сухопутным путем гуманитарные грузы. Особую роль в этом процессе играет Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый Мехрибан Алиевой. Сбор, формирование гуманитарных грузов Фондом, доставка их на место - все организовано на самом высоком уровне, очень четко и эффективно. Первоначально, как все помнят, сбор помощи общественностью носил хаотический характер, но благодаря поручениям Президента и Мехрибан ханум, процесс принял упорядоченный характер. Организация процесса в централизованном порядке - очень правильное решение, которое не позволяет гуманитарным усилиям распыляться. Есть множество платформ, подключившихся к этому процессу, и их деятельность необходимо координировать. Лучше Мехрибан ханум, думаю, с этим никому не справиться. У Фонда Гейдара Алиева большой опыт гуманитарной поддержки людей, пострадавших от бедствий и катастроф, и в нашей стране, и в других странах. Хочу напомнить, что именно усилиями Фонда были поставлены на ноги после апрельских боев 2016 года и после Второй карабахское войны многие раненые и инвалиды.

Сегодняшние масштабные усилия Фонда и лично Мехрибан Алиевой по организации помощи пережившему страшное землетрясение турецкому народу, не могут не впечатлять. Как раз накануне в Турцию была отправлена большая партия помощи, собранной общественным объединением "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева. А воздушным путем уже двумя рейсами отправлены медикаменты, медоборудование, палатки с обогревом, генераторы, радиаторы, оборудование для спасательных работ и так далее. Одним словом, все самое необходимое.

Я как эксперт по чрезвычайным ситуациям, знаю, что есть определенное количество часов, после которых спасательные работы практически останавливаются. В Турции спасатели буквально ломают эти представления, вытаскивая из руин живых людей и пятеро суток спустя. Например, 11 февраля, через пять дней после землетрясения наши спасатели достали из завалов живыми двух маленьких сестер! В целом наша команда вырвала у смерти более 50 человек. Это огромное счастье и большая честь для нашей страны.

Я лично очень впечатлен и тем, как отреагировала на случившееся наша общественность. Наш народ проявил беспримерный энтузиазм. Кадры сбора гуманитарной помощи в крупных спортивных центрах столицы никого не могут оставить равнодушными. Очень точно выразила эти чувства Первый вице-президент Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram. Мехрибан ханум совершенно права - единство и солидарность действительно являются одним из лучших качеств азербайджанского народа. Думаю, и спасателям, и медицинским работникам, и волонтерам, всем, кто как-то задействован в процессе помощи братской стране, слова искренней благодарности от второго лица государства добавят энтузиазма и вдохновения. Не могу удержаться и не процитировать обращение Мехрибан ханум: "Спасибо вам за человеколюбие, милосердие и сострадание! Искренне горжусь тем, что я азербайджанка!"

Поручения Президента Ильхама Алиева и Мехрибан Алиевой дают импульс всем другим общественным организациям и структурам более активно участвовать в этом процессе. Азербайджанское общество Красного Полумесяца тоже включилось в этот процесс с самого начала и осуществляет деятельность согласно своему уставу. Мы тоже откликнулись на эти призывы и вызовы. Есть хорошие результаты, собрана немалая сумма, которая уже перечислена турецкой стороне. В этом плане хочу отметить и большую активность граждан, и четкую работу банков. Кроме того, должен сказать, что это очень прозрачный процесс. Финансовая помощь это один из видов гуманитарной помощи. Кто имеет такую возможность, делится материальными средствами. В любом случае, помощь это не слова, а конкретные действия.

Излишне говорить, что трагедия турецкого народа стала трагедией для каждого из нас. Мы чувствовали боль наших братьев, как если бы это произошло с нами. Мы действительно одна нация, один народ. Лично у меня такое чувство, будто разрушительное землетрясение произошло в одном из районов моей собственной страны. Настолько Турция нам родная. Это проявляется не только в отношениях двух народов, но и в отношениях наших руководителей. Президент Ильхам Алиев, будучи братом Президента Реджеба Тайипа Эрдогана, разве мог иначе отреагировать на постигшую братскую страну трагедию? Так же, как турецкий лидер не мог не поддержать Азербайджан в дни Второй карабахской войны. Взаимоуважение, любовь, особый магнетизм присутствует с обеих сторон. Было немало фактов в истории, вспоминая о которых, мы возвращаемся к общим корням азербайджанского и турецкого народов. Об этом говорят и наши сегодняшние действия. Кто-то видит в этом политические мотивы, но на самом деле это корни, и два народа могут даже не отдавать себе отчета, почему поступают так, а не иначе.

Мы помогаем друг другу не для того, чтобы себя показать или доказать друг другу верность. То, что азербайджанский народ делает в эти дни, совершенно естественно, потому что боль и горе турецкого народа это также наше горе и наша боль. Оставшиеся под завалами люди это и наши отцы, матери, братья и сестры, каждому спасенному ребенку мы радуемся, как если бы он был нам родным.

Мы помним, как в течение 44-дней освободительной войны турецкий народ, Турецкое государство были рядом с нами. Как президент Общества Красного Полумесяца Азербайджана напомню, что турецкий Красный Полумесяц направил в нашу страну около 30 трейлеров с гуманитарной помощью для жителей наших городов и районов, подвергавшихся бомбежкам. Эту помощь собирали простые турецкие граждане. Мы это помним.

Хочу уточнить, что в Турции ОКП в чрезвычайных ситуациях играет ведущую роль, потому что в этой стране нет МЧС. В Азербайджане, как и в других странах постсоветского пространства, Общество Красного Полумесяца выполняет вспомогательную роль, дополняя действия министерства чрезвычайных ситуаций. Согласно меморандуму, подписанному в 2006 году между МЧС и ОКП, каждая сторона выполняет определенные функции. Мы взаимодействуем с министерством, проводим совместные учения и семинары, наши волонтеры проводят тренинги по оказанию первой помощи пострадавшим, выводу раненых из зоны бедствия и так далее. Наши мобильные технические группы, наши добровольцы проявили себя и во время 44-дневной войны. Один из наших добровольцев стал шехидом.

Лейла Таривердиева