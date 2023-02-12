Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Египта

12 февраля в рамках рабочего визита в Египет министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Арабской Республики Египет Самехом Шукри.

Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе встречи стороны с удовольствием вспомнили о визите президента Арабской Республики Египет в Азербайджан в январе этого года и отметили, что такие обмены визитами на высоком уровне важны для развития отношений.

На встрече было отмечено, что придается большое значение развитию исторических дружеских отношений между Азербайджаном и Египтом, расширению сотрудничества в различных сферах.

Были рассмотрены существующие возможности сотрудничества двух стран в ООН, Движении неприсоединения, Организации исламского сотрудничества и на других международных уровнях, обсуждена важность взаимной поддержки. В этой связи Джейхун Байрамов заявил о важности саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19 в Баку в марте.

В ходе встречи Джейхун Байрамов проинформировал коллегу об инициативах Азербайджана в направлении установления мира, безопасности и сотрудничества в постконфликтный период в регионе. Он отметил, несмотря на эти усилия, Армения продолжает устраивать провокации и подрывать процесс.

Стороны также обсудили возможности сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.