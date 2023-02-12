Армяне обиделись на греков

Армянские СМИ и телеграм-каналы пестрят гневными новостями о Греции. "Как так, это же наш союзник!", "Не ожидали от греков..." Это лишь несколько приведенных нами публикаций о помощи, оказываемой Турции со стороны Греции в связи с разрушительными землетрясениями.



Да, несмотря на исторически непростые отношения Греция не осталась в стороне и проявила человечность, отправив гуманитарную помощь Турции. Надеемся, это будет первым шагом в дальнейшем улучшении отношений между этими государствами. Ведь мир и добрососедские отношения всегда лучше, чем войны и конфликты.



Но похоже этот общеизвестный факт неведом армянам, которые попросту завидуют. Ведь они думали, что греки будут постоянно гладить по головке "несчастный многострадальный народ", который якобы "пострадал от рук злых турков". Бедные армяне так надеялись на греков, а они повернулись к ним спиной.



Это очередной армянский провал. Армяне так до сих пор и не поняли, что мир не крутится лишь вокруг одной Армении. Что у Греции, как и других стран есть свои национальные интересы. Что Греция состоит в одном военном блоке с Турцией. И гневные визги армян абсолютно не волнуют Грецию.



Возможно обида армян на греков тоже имеет глубокие исторические корни. Согласно армянским источникам, события происходившие в античной Армении не попали в учебники из-за того, что детально изучались истории Рима и Древней Греции. В принципе чего можно было ожидать от народа, который учинил Геноцид в Ходжалы? Народа, который радуется чужому горю и фальсифицирует историю.



Напомним, что с целью оказания помощи соседней Турции, пожарная служба Греции отправила команду из 21 члена специального подразделения по борьбе со стихийными бедствиями, 5 врачей и медработников, геологов и экспертов по гражданской обороне, а также двух собак-спасателей, спасательную машину. В общей сложности 80 тонн помощи в качестве припасов. Миссию сопровождал глава правительственной структуры по управлению стихийными бедствиями.