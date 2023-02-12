В азербайджанской армии состоялись церемонии принятия военной присяги

В соответствии с планом подготовки на 2023 год, утвержденным министром обороны Азербайджанской Республики, 12 февраля в азербайджанской армии состоялись церемонии принятия присяги новобранцами, передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева, шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и суверенитета Азербайджана, и жертв землетрясения в братской Турции. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Новобранцы торжественно приняли военную присягу, клятвенно пообещав быть верными Родине.

Представители министерства обороны и командования воинских частей поздравили новобранцев с принятием военной присяги, пожелали им быть дисциплинированными в службе, глубоко освоить оружие и технику, достойно выполнить долг перед Родиной.

В заключение состоялось торжественное шествие личного состава перед трибуной.