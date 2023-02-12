Наблюдается оживление на акции на дороге Лачин-Ханкенди

Наблюдается оживление на мирной акции протеста на Лачинской дороге против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как сообщает в воскресенье сотрудник Trend, командированный в Шушу, требования протестующих остаются неизменными, передает Day.Az.

Несмотря на холодную и морозную погоду, протестующие не намерены покидать территорию.

В настоящее время экоактивисты и молодые волонтеры на участке дороги Лачин-Ханкенди, проходящей через территорию города Шуша, скандируют лозунги "Стоп экотеррор!", "Берегите природу!", "Нет экоциду!".

Участники акции заявили, что препятствий для движения по дороге Лачин-Ханкенди нет. Дорога полностью открыта для гуманитарных целей.

Напомним, что на Лачинской дороге проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе.

Акция стартовала 12 декабря прошлого года и продолжается уже два месяца.