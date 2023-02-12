Катар заинтересован во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Государственным министром иностранных дел Государства Катар Солтаном бин Саадом Аль-Мурайхи.

Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, стороны обсудили текущий уровень двусторонних отношений между Азербайджаном и Катаром, вопросы повестки дня и перспективы развития сотрудничества в различных сферах.

В ходе встречи было выражено удовлетворенность с нынешним уровнем двустороннего сотрудничества, подчеркнуто, что взаимные визиты на высоком уровне между двумя странами имеют важное значение с точки зрения дальнейшего развития отношений. Было отмечено эффективное сотрудничество между Азербайджаном и Катаром в рамках международных организаций и площадок, прежде всего Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения и ООН.

При этом были затронуты вопросы повестки дня совместной межправительственной комиссии двух стран. Стороны подчеркнули важность сотрудничества в сфере экономики, торговли, инвестиций, финансов, промышленности, энергетики, транспорта, образования, туризма, культуры и других сферах. Была предоставлена ​​информация о благоприятной деловой среде и экономическом потенциале Азербайджана, состоялся обмен мнениями об активных деловых отношениях между деловыми кругами наших стран.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал другую сторону о постконфликтной ситуации в регионе, восстановительных и строительных работах, проводимых правительством Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях.

Катарская сторона подчеркнула, что заинтересована во всестороннем сотрудничестве с Азербайджаном.

Стороны также обменялись мнениями по региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.