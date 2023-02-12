Спасательные силы МЧС Азербайджана встретились с турецкими коллегами в Кахраманмараше

Как сообщалось ранее, в соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, спасательные силы министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжают поисково-спасательные работы и ликвидацию последствий произошедшего в Турецкой Республике сильного землетрясения.

Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на министерство, в этой связи в штабе спасательных сил МЧС, организованном на территории района Кахраманмараш, состоялась совместная встреча с представителями Агентства по чрезвычайным ситуациям Турецкой Республики (AFAD).

На встрече обсуждены текущие условия работы и дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять. Также были рассмотрены вопросы, связанные с установкой палаток, направленных МЧС по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в братскую страну для размещения людей, пострадавших в результате землетрясения.