Азербайджанских студентов в Малатье не удается найти

"Мы не можем получить информацию о студентах, которые находятся в Малатье. Сообщения, которые только что пришли от отца и брата одного из студентов, приводят в ужас".

Как передает Day.Az, об этом заявила пресс-секретарь Госкомитета по работе с диаспорой Весиля Вахидгызы.

По ее словам, они не могут найти студентов: "Он говорит, что спасатели дошли почти до нижней части здания. Они вынесли бездыханные тела нескольких человек".

Она отметила, что азербайджанских студентов в Малатье пока обнаружить не удается.