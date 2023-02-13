https://news.day.az/politics/1537558.html Азербайджанских студентов в Малатье не удается найти - Госкомитет
Азербайджанских студентов в Малатье не удается найти - Госкомитет
"Мы не можем получить информацию о студентах, которые находятся в Малатье. Сообщения, которые только что пришли от отца и брата одного из студентов, приводят в ужас".
Как передает Day.Az, об этом заявила пресс-секретарь Госкомитета по работе с диаспорой Весиля Вахидгызы.
По ее словам, они не могут найти студентов: "Он говорит, что спасатели дошли почти до нижней части здания. Они вынесли бездыханные тела нескольких человек".
Она отметила, что азербайджанских студентов в Малатье пока обнаружить не удается.
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