Отношения между Азербайджаном и Израилем вышли на новый уровень - посол
Отношения между Азербайджаном и Израилем вышли на новый уровень.
Об этом сказал в понедельник посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов на Азербайджано-Израильском инновационном форуме "Сельское хозяйство и образование", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, принятие решения об открытии в Израиле посольства Азербайджана является тому ярким примером.
"Как вы знаете, наши страны связывает многовековая история, традиции. Мы гордимся, что Азербайджан для мира становится примером развития двусторонних отношений и моя роль в должности посла направлена на еще большее укрепление этих отношений", - сказал он.
Также, Мамедов добавил, что сегодняшний форум позволит Азербайджану и Израилю усилить сотрудничество.
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