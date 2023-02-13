Отчет ANAMA по итогам работы за неделю

Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на агентство.

В ходе операций по разминированию 6 - 11 февраля в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Лачине, Джебраиле и Зангилане были обнаружены 42 противотанковые мины и 118 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 250 гектаров, говорится в сообщении.