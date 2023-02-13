Скончался посол МИД Азербайджана по особым поручениям Фахраддин Гурбанов.

Как сообщает в понедельник Day.Az об этом говорится на странице МИД Азербайджана в Twitter.

В публикации от имени коллектива МИД Азербайджана выражаются глубокие соболезнования семье Гурбанова.

Отметим, что Фахраддин Гурбанов долгие годы был послом Азербайджана в разных странах.