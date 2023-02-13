https://news.day.az/politics/1537653.html Скончался посол МИД Азербайджана по особым поручениям
Скончался посол МИД Азербайджана по особым поручениям
Скончался посол МИД Азербайджана по особым поручениям Фахраддин Гурбанов.
Как сообщает в понедельник Day.Az об этом говорится на странице МИД Азербайджана в Twitter.
В публикации от имени коллектива МИД Азербайджана выражаются глубокие соболезнования семье Гурбанова.
Отметим, что Фахраддин Гурбанов долгие годы был послом Азербайджана в разных странах.
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