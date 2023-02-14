Франция готовит провокацию, чтобы высадить свои войска в Армении

Франция пытается стать ведущей силой в качестве модератора нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. При чем пытается сделать это и самостоятельно, и через Евросоюз, поскольку политика ЕС в области внешней политики в наибольшей степени находится под влиянием именно Франции. Одновременно, Франция пытается вытеснить Россию из Армении, стать главным союзником Армении и, соответственно, главной силой, которая определяет политику Армении.

Об этом в интервью Day.Az сказал российский государственный и общественный деятель, дипломат, политолог Сергей Марков.

Наш собеседник назвал причины, по которым Франция пытается активизироваться в Армении.

"Во-первых, это антитурецкие и антиисламские настроения, которые очень распространены во Франции. Именно Франция в наибольшей степени выступает с критикой Турции и блокирует возможность вступления Турции в ЕС. Азербайджан рассматривается как ближайший союзник Турции, поэтому антитурецкая тенденция имеет большую роль в антиазербайджанской политической линии Франции на Южном Кавказе.

Второй аспект связан с тем, что Франция хотела бы вытеснить Россию из Армении. Потому что Франция является частью той западной коалиции, которая сегодня находится в состоянии жесткого конфликта и даже гибридной войны с Россией. Кроме того, Франция имеет собственные большие счеты к России за последние годы. Ведь Россия во многом вытесняет Францию из ряда африканских государств, таких как ЦАР, Мали и Буркина-Фасо. Там напряжения продолжаются десятилетия и французские войска были гарантом безопасности правительств. Но сейчас эти правительства отказываются от договоров с Францией и подписывают договоры с Россией. Для Франции это очень болезненно, потому что ЕС слушается во многом Францию как великую державу, а статус великой державы определяется четырьмя основными факторами: история, постоянное членство в Совете Безопасности ООН, наличие ядерного оружия и наличие своей мощной зоны влияния (франкофонии). Если Франция теряет это влияние, то она частично теряет статус великой державы и ее не будут слушаться ни в Брюсселе, ни в Берлине, ни в Вашингтоне, ни в Лондоне. Это было бы очень болезненно для Франции", - пояснил российский дипломат.

Комментируя отправку французских жандармов в Армению, политолог отметил, что Франция постепенно хочет переместить гражданскую миссию в военную.

"Больше всего Франция хотела бы ввести свои войска в Карабах вместо российских миротворцев. Но это не позволят сделать ни Россия, ни Азербайджан. Тем не менее, французские военные будут постепенно расширять зону своего влияния и в конечном итоге захотят встать на границу между Арменией и Азербайджаном, организовать там провокации и высадить свои войска", - предупредил наш собеседник.

Он также подчеркнул, что реакция России на заигрывания руководства Армении с Францией крайне отрицательна.

"В России рассматриваются различные варианты заменить Пашиняна на другого политика, который потенциально мог бы быть более пророссийским. Но такого типа политики оказываются компрометирующими себя, например, Рубен Варданян или Роберт Кочарян. Это было бы плохим вариантом и могло бы привести к дестабилизации ситуации и возобновлению военной активности Армении. В результате прозападной политики Пашиняна Россия в конфликте Армении и Азербайджана не просто не занимает проармянскую позицию, а даже все в большей мере склоняется в сторону именно Азербайджана. Это подтверждает и тот факт, что Россия отнеслась с пониманием по поводу акции азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге", - подытожил Сергей Марков.

Абдул Керимханов