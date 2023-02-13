Мобильный полевой госпиталь МЧС Азербайджана продолжает непрерывную работу в зоне землетрясения в Турции

Направленный в братскую Турцию по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева для оказания помощи в ликвидации последствий сильного землетрясения мобильный полевой госпиталь министерства по чрезвычайным ситуациям функционирует в провинции Кахраманмараш, сильно пострадавшей от землетрясения.

Как сообщили Day.Az в понедельник в министерстве, за прошедшие дни в мобильном полевом госпитале медицинская помощь на высоком уровне оказана 215 пострадавшим.

Мобильный полевой госпиталь, в котором есть возможность проводить все виды обследования и лечение, продолжает работать в непрерывном режиме.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 31 643 человек.