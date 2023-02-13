Эксперты международного права должны дать однозначную оценку позиции Армении

Непобедимая политическая воля и решимость главы нашего государства Ильхама Алиева, сплоченность нашей армии и народа вокруг Президента страны во имя единой цели обеспечили блестящую победу Азербайджана в Отечественной войне. Одержанная победа воодушевила не только все наше общество, но и суды, являющиеся неотъемлемой частью этого общества, и побуждает нас более ответственно работать над обеспечением прямого действия Конституции на освобожденных территориях, установлением законности, восстановлением прав и свобод человека.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Конституционного суда Азербайджана Фархад Абдуллаев на состоявшейся в Баку международной конференции "Роль Верховных судов в правосудии: положительный опыт и современные вызовы".

Он отметил, что, хотя освобождение наших земель от оккупации и создает основу для восстановления ряда закрепленных в Конституции прав наших граждан, невыдача военно-политическим руководством Армении карты минных полей создает препятствия для реализации этих прав в практической плоскости.

"Мировое сообщество, эксперты по международному праву во имя мира и свободы должны дать однозначную оценку этой позиции правительства Армении. Сегодня мы являемся свидетелями того, с какой высокой скоростью идет процесс восстановления освобожденных от оккупации территорий. Все реализуемые крупномасштабные проекты служат возрождению этих районов, расселению здесь населения, а также создают основу для превращения этих территорий в высокоразвитый регион", - подчеркнул Фархад Абдуллаев.