На экспертной платформе Baku Network обсуждены актуальные вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Германией, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В дискуссиях приняли участие депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиль Микаилова, глава экспертной платформы Baku Network, депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев и депутат Бундестага (парламент) Германии Харальд Вайел.

Участники встречи обсудили сотрудничество Германии с Южным Кавказом в сферах энергетической безопасности, диверсификации поставок энергоресурсов, а также ситуацию после повреждения газопроводов "Северный поток".

Кроме того, были затронуты вопросы внутренней и внешней политики Германии, роль страны в решении геополитических вопросов.