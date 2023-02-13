Володин предупредил Армению

"Те, кто делает заявления в сторону европейских институтов, могут просто страну потерять".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом председатель Госдумы России Владимир Володин сказал в ходе обсуждения урегулирования ситуации в Карабахе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Он сказал, что с участием Европарламента и ПАСЕ не удалось решить ни одного острого вопроса или конфликтной ситуации.

"Поэтому, те, кто желает вовлечь Европарламент и ПАСЕ, должны 10 раз подумать и взвесить, чем это может закончиться... Тот, кто хочет мира, кто хочет урегулирования ситуации, должен не просто держаться подальше от этих квазипарламентов - и ПАСЕ, и Европарламента, - но отчетливо понимать, что их втягивание обострит ситуацию, создаст все новые и новые проблемы. И если это делают, то должны нести ответственность за последствия", - подчеркнул Вячеслав Володин, предупреждая Армению.