Азербайджанцы мира демонстрируют солидарность с Турцией

Разрушительное землетрясение, произошедшее на юго-востоке Турции, мобилизовало все прогрессивные силы мира, в том числе и азербайджанцев мира.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана, активисты диаспорских организаций, действующих в Турции, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, США, Канаде, Великобритании, Австралии, Германии, Швеции, Венгрии, Нидерландах, Польше, Эстонии, Украине, Грузии, Греции, России, Пакистане, ОАЭ, Омане и других странах посредством своих дипломатических миссий не только выражают соболезнования семьям жертв землетрясения, но и демонстрируют, что они находятся рядом с братской Турцией как морально, так и материально.

Наши соотечественники, которые присоединяются к кампании помощи "Мы с тобой, Турция!", переводят деньги на счета турецких посольств и фондов помощи, отправляют гуманитарную помощь - продукты питания, одежду, постельное белье, медицинские принадлежности и средств гигиены в зону землетрясения через дипломатические миссии и турецкие общины.

Азербайджанцы мира уверены, что Турция и ее народ скоро преодолеют последствия этого разрушительного стихийного бедствия.