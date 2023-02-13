Азербайджан мобилизовал грузовые самолеты для помощи Турции

Азербайджан мобилизовал грузовые самолеты для доставки помощи Турции.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что грузовые самолеты в основном занимаются доставкой палаток и контейнеров.

"Этим непосредственно руководит Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Лидерам многих стран были направлены необходимые месседжи. Ведется работа по доставке палаток в нашу страну. Из некоторых стран также прибывают дополнительно грузовые самолеты. Азербайджан мобилизовал имеющиеся у него грузовые самолеты. Спасибо братской стране за это. В настоящее время в страну ввезено 23 878 палаток. В течение дня будет привезено еще 9 тысяч палаток", - сказал М.Чавушоглу.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 31 643 человек.