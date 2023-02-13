https://news.day.az/politics/1537784.html С базы Минобороны Азербайджана направлена очередная помощь в Турцию - ФОТО
С базы Минобороны Азербайджана направлена очередная помощь в Турцию - ФОТО
По указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются меры по оказанию помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.
Как сообщили в понедельник Day.Az в Министерстве обороны Азербайджана, с базы снабжения Главного управления материально-технического обеспечения Министерства обороны в братскую Турцию на грузовом транспорте была переправлена очередная партия помощи, состоящая из полевых зимних палаток, одеял, раскладушек, спальных мешков, обогревателей, электрогенераторов и других предметов первой необходимости.
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